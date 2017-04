Bei der Rhythmischen Sportgymnastik geht eine Ära zu Ende

Vor 30 Jahren übernahm Sonja Haller als Mutter einer Gymnastin eine Trainingsgruppe und bewahrte diese dadurch vor der Auflösung. Bereits kurze Zeit später führte sie zusammen mit der ehemaligen Abteilungsleiterin Gabi Sonnberger den für die Abteilung bis heute so wichtigen Breitensportwettkampf ein. Als im Jahre 1999 Kurt Lehnert sein Abteilungsleiteramt niederlegte, übernahm sie spontan den Posten der Stellvertretung. Neben ihrer 15-jährigen Trainertätigkeit beim Kol-La-Ballett, die sie im Jahre 2010 an Margit Stanglmeier übergab, ist sie seit 30 Jahren für die Garde bei der Kinder-Kol-La und seit 20 Jahren für das Kleinkinderturnen und somit die Nachwuchsarbeit der Abteilung zuständig, wo sie den Kindern zum Glück auch weiterhin erhalten bleibt. 2014 wurde sie im Rahmen des Neujahrsempfangs des TSV Gersthofen aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes im Verein zur Sportlerin des Jahres 2013 gekürt. Zu recht, denn ohne Sonja Haller und ihrer herzlichen und vor allem diplomatischen Art würde es die Rhythmische Sportgymnastik in Gersthofen und vor allem das große Trainerteam wohl nicht geben.Als Nachfolgerin wurde die ehemalige Gymnastin und aktuelle Trainerin Agnes Wittmann, die bereits schon ihr Engagement und Organisationstalent bei den Bayerischen Meisterschaften im April beweisen konnte, einstimmig gewählt. Das „alte“ und ebenfalls einstimmig gewählte Vorstandsteam mit Manuela Schaar als Abteilungsleiterin, Edith Riester als Kassenwartin, Angelika Rau als Schriftführerin und Susanne Kirner als Pressewartin freuen sich schon jetzt auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen stellvertretenden Abteilungsleiterin Agnes Wittmann.