Badminton-Turnier-Debut in Gersthofen

1."Gersthofer Ballon -Cup"

Erstmalig fand am 06./07.05.2017 das Badminton-Turnier „Gersthofer Ballon-Cup“ in der Dreifachturnhalle der Mittelschule Gersthofen statt.Über 100 Teilnehmer konnten die Abteilung Badminton und Franz Schwab vom Präsidium des TSV 1909 Gersthofen e.V. am Turnierwochenende begrüßen. Das Einzugsgebiet der Meldungen reicht hierbei von Augsburg und Umland bis nach München. „Hier profitieren wir von der guten Lage Gersthofens an den Bundestraßen B17/B2 und der Autobahn A8“ resümiert Abteilungsleiter Sandro Lobina.Am Samstag wurden die Sieger im Herren- und Damendoppel gesucht, am Sonntag die Mixed-Meister ermittelt. Alle Disziplinen wurden in zwei Leistungsklassen B- und C-Klasse ausgetragen. Im Damendoppel und Mixed (C-Klasse) schafften die heimischen Badminton-Spieler den Weg aufs Treppchen, die anderen Plätze mussten dem sportlichen Gegner überlassen werden.Der "Gersthofer Ballon-Cup" hat seine Feuertaufe erfolgreich bestanden und ist fortan fester Bestandteil des Turnierkanons des TSV Gersthofen.