Abteilung Rhythmische Sportgymnastik richtet Landesfinale Gymnastik P-Übungen aus und sichert sich nicht nur sehr gute Platzierungen, sondern auch großes Lob an die Organisation

Bereits im Vorfeld leistete das bewährte und mittlerweile eingespielte Organisationsteam um stellvertretende Abteilungsleiterin Agnes Wittmann ganze Arbeit und mobilisierte sowie koordinierte zahlreiche Helferinnen und Helfer, die sich den ganzen Tag um das Wohl der rund 130 Gymnastinnen aus 15 verschiedenen Vereinen, Kampfrichter und zahlreichen Zuschauer kümmerten und damit einen reibungslosen Ablauf garantierten. Die zusätzliche Qualifikation von elf Gersthofer Gymnastinnen für diesen wichtigen Wettkampf auf bayerischer Ebene und die damit verbundenen hervorragenden Ergebnisse im Synchron- und Mannschaftswettbewerb machte diese Großveranstaltung letztendlich zu einem perfekten Ereignis.Den Anfang machten die beiden Synchronpaare Luisa Hofmeister und Marianna Tambaro in der P5 sowie Sibel-Luisa Arslan und Madline Schneider in der P7. Beide Paare präsentierten ihre Übungen sehr konzentriert und synchron und durften sich am Ende über den Vizemeistertitel in der P7 und sogar über den bayerischen Meistertitel in der P5 freuen.Auch die Mannschaften behaupteten sich gegen die starke Konkurrenz aus Bayern und sicherten sich hervorragende Platzierungen. Die Mannschaft mit Marianna Tambaro, Luisa Hofmeister, Josefine Schlegel, Anna Lena Platzer und Lea Imhof zeigte sich nervenstark und souverän und sicherte sich den Vizemeistertitel in der P5 knapp hinter dem TSV Milbertshofen. Die Gymnastinnen der P6 mit Sibel-Luisa Arslan, Madline Schneider und Corinna Oleff hatten an diesem Tag mit ihrer Nervosität zu kämpfen, gaben trotzdem ihr Bestes und landeten auf dem sehr guten fünften Rang. Bayerischer Meister im Mannschaftswettkampf der P8 wurden Jaqueline Enzi, Amelie Rogg und Sarah Marksteiner. Diese drei Gersthofer Gymnastinnen, die durch Souveränität und Präzision bestachen, bescherten sich durch diesen Titel nicht nur den Höhepunkt in ihrer Gymnastik-Karriere, sondern auch Sarah Marksteiner einen emotionalen Abschied, da sie sich bereits vor dem Wettkampf dazu entschlossen hat, als aktive Gymnastin aufzuhören.Auch zum letzten Mal standen die Mädchen der Schülerwettkampfklasse der Rhythmischen Sportgymnastik auf der Fläche, die ihre Gruppenübung mit den Reifen präsnetierten und somit für eine Einlage der Extraklasse sorgten. Anna Helwig, Lisa Fritsch, Rebecca Kirner, Sophie Maurer und Ornella Vargiu zeigten anschaulich, wie viel Spaß diese so schöne und ästhetische Sportart machen kann.