12 grüne Zettel oder warum die Gersthofer Volleyballer der Damen 3 keinen Weißen Riesen für eine weiße Weste benötigen

Aufstieg gesichert!!!

Aufsteiger 2018 – super Mädels, super Trainer, zusammen ein top TeamMan schrieb den 24.03.2018. Über Bayern strahlte die Sonne und mit ihr um die Wette ein Kader von elf motivierten Volleyballerinnen mit ihrem Trainer Duo aus Gersthofen. Doch wieso das schöne Wetter genießen, wenn man sich in der kleinen Halle des TSV Hollenbach die letzten fehlenden Punkte zum sicheren Aufstieg erkämpfen kann?Dies dachten sich auch die Mädels und starteten gleich mal schwach in das erste Spiel gegen den Gastgeber TSV Hollenbach. Man lieferte sich ein hin und her gegen den Tabellenfünften. Spitzenreiter? Aufsteiger? Eher weniger. Doch dann kam bei einem Stand von 8:9 die Nummer 19 zum Aufschlag und schmetterte einen Ball nach dem anderen übers Netz. Und nach 15 Aufschlägen in Folge und einer souveränen Leistung jedes einzelnen Spielers stand es plötzlich 24:9. Gersthofen war zurück mit einem 25:10 im ersten Satz. Anschließend bremsten sich die Mädels durch viele Fehler wieder selber aus. Dennoch gewannen sie am Ende nach einem 25:14 und einem etwas schwächeren 25:20 das Spiel mit 3:0 und die letzten fehlenden Punkte zum Aufstieg wurden gefeiert.Der Spieltag war noch nicht zur Ende. Es fehlte noch das große Schokoladenstückchen im Stracciatella-Eis oder die Kirsche auf der Sahne - je nachdem ob man Obst mag. Gersthofen wollte sich zu Null von der Kreisklasse Mitte verabschieden und sich auch noch den letzten grünen Spielberichtsbogen, den man in einem Siegesfall erhält, beim Schiedsgericht abholen. Das Spiel gegen FC Affing 3 begann. Und wie sollte es auch anders sein, lieber mal wieder schwach angefangen als stark nachgelassen. Der erste Satz eine Katastrophe. Man wollte schon beinahe den Weißen Riesen anrufen, vielleicht konnte er mit der weißen Weste helfen? Nach einem Nerven zerreisenden ersten Satz, den Gersthofen gerade noch mit 25:19 für sich entschied, war es an der Zeit den Sack zuzumachen. Gesagt - getan. Mit einem Endergebnis von 3:0 (25:19, 25:7, 25:12) war sie Saison 2017/18 beendet.Zwölf Spiele, zwölf Siege, zwölf grüne Zettel. Was für eine Saison! Keiner hatte am Anfang auch nur ansatzweise damit gerechnet, umso schöner der Wiedereinzug nach zwei Jahren in die Kreisliga. An dieser Stelle bedanken sich die Mädels bei allen Unterstützern und vor allem bei Ihrem Trainer-Duo Sabine Häubl und Barbara Gistel mit einem riesen, fetten Dankeschön. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison und sind gespannt, wie die Reise für diese junge Mannschaft weitergeht. Seid dabei, wenn es diesen Herbst wieder heißtBrucklachner, Dosch, Foitzik, Frank, Gistel, Listle, Loracher, Lüttringhaus, Prillwitz, Schmidbauer, Schmidt, Wiedemann, Wöster, Zerle.