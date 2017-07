1. TSV Sommerfahrt:

Der TSV Gersthofen lädt zur "1.Sommerfahrt” ein!!

Am Sa. 29.7. um 9:00 starten wir an der TSV Sporthalle und fahren mit dem Bus zum Skywalk nach Scheidegg (Baumwipfelpfad mit Blick auf den Bodensee). Der Skywalk ist barrierefrei konzipiert, also für ALLE geeignet!Anschließend machen wir noch einen Abstecher nach Lindau mit Zeit zur freien Verfügung.Preis für Mitglieder (inklsive Eintritt Skywalk) 22.- Euro,Nichtmitglieder 25:- Euro.Infos und Anmeldung über TSV 1909 Gersthofen e. V. Tel 0821/ 494849oder e- Mail info@tsv-gersthofen.de