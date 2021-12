Rotes Kreuz testet in Gersthofen auch an Weihnachten und Silvester

Gersthofen : City | 

Von 40 durchgeführten Tests im Schnelltestzentrum im City-Center

ist derzeit im Durchschnitt ein Test positiv.



Zwei Striche auf dem Schnelltest. Dieses Bild sehen die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes im Gersthofer Schnelltestzentrum gerade häufiger. Beim Überbringen dieser Nachricht an die Getesteten muss der stellvertretende Bereitschaftsleiter Alexander Plohmann dann Fingerspitzengefühl beweisen: „Manche rechnen schon damit, weil sie Symptome haben. Für andere kommt das richtig überraschend.“ Jedes Mal muss er die Betroffenen darüber aufklären, was jetzt passiert: Sie müssen sich in Quarantäne begeben und den Schnelltest durch einen PCR-Test überprüfen lassen.Mit dieser Aufklärung hat Alexander Plohmann gerade alle Hände voll zu tun. In den letzten Tagen ist durchschnittlich ein Test von 40 positiv. „Das zeigt uns, wie weit verbreitet das Virus derzeit ist“, so Alexander Plohmann, der zusammen mit der Stadt Gersthofen das Schnelltestzentrum im City-Center aufgebaut hat. Aufgrund der vielen Fälle will das Rote Kreuz mit seinem Testangebot, wie schon im vergangenen Jahr, das Weihnachtsfest sicherer machen.Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes führen den Schnelltest über einen Abstrich im Nasenrachenraum durch. Diese Methode gilt als die Zuverlässigste. Zum Einsatz kommen Test-Kits, die speziell für den professionellen Bereich zugelassen sind. Laut der Bereitschaftsleiterin kommt es beim Testen auf das Wo und Wie an: „Wenn hochwertige Tests eingesetzt werden und der Abstrich medizinisch korrekt durchgeführt wird, erhält man auch ein zuverlässiges Ergebnis. Und gerade beim Verwandtenbesuch will man diese Sicherheit ja haben. Niemand trägt bei den Familienfeiern eine Maske oder hält Abstände ein, deshalb kann sich das Corona-Virus hier sehr gut verbreiten“, erklärt die Bereitschaftsleiterin Andrea Amador. Ein gut durchgeführter Schnelltest kann das Risiko deutlich minimieren, da ist die Gersthofer Rot-Kreuz-Chefin sicher.Die Tests finden immer ohne Terminvergabe statt. Die regulären Öffnungszeiten des BRK-Testzentrums bleiben gleich (mittwochs, 17:30 – 19:00 Uhr, freitags, 17:30 – 19:00 Uhr, sonntags, 15:30 – 17:00 Uhr).Zur Anmeldung wird die Versichertenkarte der Krankenkasse oder ein Ausweis benötigt. Wer das Ergebnis auf’s Handy (Corona-Warn-App) möchte, muss dies bei der Anmeldung mitteilen.