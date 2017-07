Azubis zeigen Schülern ihren Berufsalltag: MVV Enamic IGS lädt zum Ausbildungsabend in den Industriepark ein

Am Montag, 17. Juli, findet im Industriepark Gersthofen von 17:00 bis 20:00 Uhr wieder ein Ausbildungsabend statt. Eingeladen sind Schüler, die noch unschlüssig bei der Wahl des Ausbildungsberufes sind und die sich vor Ort informieren wollen – und natürlich deren Eltern.



Auch in diesem Jahr wird die erfolgreiche Veranstaltung durchgeführt, die unter dem Motto „Von Azubis für Schüler“ steht. Mit dem Ausbildungsabend soll vor allem die Suche nach geeigneten Auszubildenden unterstützt werden. Personalleiter Reinhard Pfiffner freut sich über das Engagement der Jugendlichen, die die Veranstaltung zusammen mit ihren Ausbildern organisieren: "Es wird jedes Jahr anspruchsvoller, geeignete Azubis zu finden, die sich für naturwissenschaftliche Berufe begeistern. Wir gehen deshalb neue Wege in der Rekrutierung von Lehrlingen und versuchen, die Schüler rechtzeitig auf uns aufmerksam zu machen“.



Das Rahmenprogramm des Ausbildungsabends besteht im Wesentlichen aus vielen Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen, die für Schüler ansprechend aufbereitet sind und sie bei der Berufswahl unterstützen sollen. In der Lehrwerkstatt, im Lehrlabor und im Lehrtechnikum zeigen die Azubis, wie ihr Arbeitstag abläuft und geben den Schülern interessante Einblicke in ihre Arbeitswelt. Außerdem können die Besucher bei spannenden Live-Experimenten zusehen, attraktive Preise in einem Gewinnspiel abräumen und dabei alkoholfreie Cocktails genießen. Am Barbecue-Grill zeigen schließlich die Koch-Lehrlinge, was sie bisher gelernt haben.



Neu: Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann/-frau



Über diese Ausbildungsberufe können sich die Jugendlichen informieren: Chemikant/-in, Chemielaborant/-in, Industriemechaniker/-in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Industriekaufmann/-frau, Koch/Köchin, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ganz neu ist die Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann/-frau, die die Betreibergesellschaft des Industrieparks ab September 2018 anbieten wird. Im Rahmen des Ausbildungsabends gibt es erstmalig auch zu diesem Beruf ausführliche Informationen.



Der Ausbildungsabend beginnt um 17:00 Uhr und endet um 20:00 Uhr. Der Eingang befindet sich ausnahmsweise über das Tor Nord in der Adolf-von-Baeyer-Straße (nicht über die Hauptpforte). Auf dem ausgeschilderten "Parkplatz Nord" stehen genügend Parkplätze zur Verfügung, außerdem ist der Industriepark über öffentliche Verkehrsmittel gut zu erreichen.



Ausbildung im Auftrag der Kunden



Im Industriepark Gersthofen ist die MVV Enamic IGS im Auftrag der angesiedelten Unternehmen verantwortlich für die Ausbildung des Nachwuchses in acht (demnächst neun) verschiedenen Berufen. Weil die dortigen Firmen größtenteils zur Chemiebranche gehören, bilden die naturwissenschaftlichen Berufe Chemikant/-in und Chemielaborant/-in einen Schwerpunkt in der Ausbildung von Jugendlichen. Die MVV Enamic IGS zählt mit rund hundert Lehrlingen zu den größten Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg.