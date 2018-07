Azubi-Tag bei sedak, 22.09.2018

Am 22. September 2018 ab 10.00 Uhr können sich Ausbildungssuchende bei sedak in Gersthofen zum Berufsbild des/der Flachglastechnologen/-in informieren und bei einer Führung durch die Fertigung spannende Einblicke in die Arbeitsabläufe eines Glasveredlers gewinnen.sedak produziert Isolier- und Sicherheitsgläser für meist spektakuläre Gebäude auf der ganzen Welt und hält mit Maßen bis 3,51m x 20m den Rekord für die größten Gläser weltweit.Am Azubi-Tag werden die Teilnehmer von den sedak Auszubildenden durch die Fertigung geführt und es wird ihnen gezeigt, welche Schritte notwendig sind, um aus Rohglas Sicherheitsglas und Isolierglas herzustellen. Bei einer anschließenden Brotzeit können sich die Teilnehmer mit den Azubis austauschen und Fragen rund um ihre Ausbildung stellen.Mitgebrachte Bewerbungsunterlagen können bei der Personalverantwortlichen abgegeben werden.sedak Azubi-TagSamstag, 22.09.201810.00 Uhr - 13.00 UhrEinsteinring 186368 Gersthofen