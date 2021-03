Weltfrauentag, "Frauengeschichten" in der CSU Gersthofen

Frauen in politischer Verantwortung

Ab dem Jahre 1967 erfreut sich die CSU-Fraktion im Gersthofer Gemeinde- und Stadtrat durchgehend auf die Unterstützung und kollegiale Zusammenarbeit mit den Mandatsträgerinnen. Ihre oft mit Charme und gutem Menschenverstand getroffenen Entscheidungen tragen zu einer sehr guten Atmosphäre innerhalb der Fraktion bei. Von 2002 bis 2008 stellte die Gersthofer CSU mit Sylvia Heckel-Fiedler die dritte Bürgermeisterin. In der laufenden Wahlperiode gehören mit Sandra Meitinger der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Ingrid Grägel und Susanne Kirner drei Damen der Fraktion an, was ein Drittel der CSU-Mandatsträger ausmacht.Mehr zu den „CSU Frauengeschichten“ finden Sie hier: https://csu-gersthofen.de/frauengeschichten-in-der...