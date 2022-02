Stadt verstärkt sich im Bereich Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: Mit Wera von Witzleben kommt eine erfahrene TV-Journalistin

Die 43-jährige hat über 15 Jahre Medien-Erfahrung im In- und Ausland und war zuletzt als TV-Autorin selbständig. Für den lokalen Fernseh-Sender a.tv realisierte sie die Sendung „Heimatzeit aus dem Landkreis Günzburg“ als Moderatorin, Redakteurin und Video-Journalistin. Hier möchte sie auch in Gersthofen anknüpfen und in Zukunft den Auftritt der Stadt im Bereich Bewegtbild vorantreiben. Zudem bringt sie mehrere Jahre Agentur-Erfahrung mit und wird neben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch für das Marketing zuständig sein.Wera von Witzleben hat Journalismus, Anglistik und Politik in Heidelberg und Australien studiert. Nach ihrem Volontariat bei a.tv sammelte sie journalistische Erfahrungen bei N24, Sat1 Bayern und TV Bayern Live. „Mein Herz schlägt fürs Lokale und Gersthofen hat enormes Potenzial. Es gibt hier so viele spannende Geschichten zu erzählen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe!“Erster Bürgermeister Michael Wörle begrüßte die neue Mitarbeiterin an ihrer Wirkungsstätte und sagte: „Von Klimaschutz und Nachhaltigkeit, über Stadtgestaltung bis zum neuen Webauftritt stehen dieses Jahr viele wichtige Themen an, über die wir die Bürgerinnen und Bürger informieren wollen. Neben Pressemitteilungen und Print-Broschüren, wie unserem Rathausdialog soll es in Zukunft hier auch vermehrt Bewegtbild-Content auf den verschiedenen Plattformen geben. Ich bin sehr froh, dass wir dafür so kompetente Unterstützung gefunden haben.“ Text: Stadt Gersthofen