Radeln mit den ÖDP- Landtagskandidaten

Am morgigen Samstag ist es soweit: Der Ortsverband Gersthofen der Ökologischen-Demokratischen Partei ÖDP lädt Mitglieder und Interessierte ein, mit dem Team „Manfred Link radelt mit der ÖDP in den Landtag“ den Stimmkreis Augsburg West (Gersthofen und Neusäß gehören dazu) auf dem Drahtesel zu erkunden.ÖDP-Direktkandidat Manfred Link und Listenkandidat Jan-Simon Albrecht freuen sich auf viele Teilnehmer. Start ist um 9:30 Uhr vor dem Ballonmuseum in Gersthofen. Es geht über Neusäß nach Augsburg West, wo wir dann im Wirtshaus zur Perzheimwiese (Kleingartenanlage Rosenau-Thelottviertel) eine Mittagspause einlegen. Um 16 Uhr wollen wir wieder in Gersthofen zurück sein.Natürlich sammelt die ÖDP dabei Kilometer für das Stadtradeln, das noch bis zum 23.07. im Landkreis augsburg möglichst viele Mitradler sucht. Gerne können sich weitere Radler unserem Team anschließen!