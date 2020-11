Anzeige

Novembertermin: Telefonsprechstunde Seniorenbeirat Gersthofen

Wir möchten Sie darüber informieren, dass es im November wieder eine Telefonsprechstunde des Seniorenbeirates Gersthofen geben wird. Diese findet am Freitag, den 27. November statt.



Ihre Ansprechpartner:



Frau Ziegelmeier,

Tel. 0821/499852

Herr Heil,

Tel. 0821/2991529



Wir nehmen uns Zeit für Sie!



Frau Ziegelmeier und Herr Heil sind an diesem Freitag in der Zeit von 10:30 bis 11:30 Uhr für Sie telefonisch zu erreichen.



Wir nehmen uns gerne für Ihre Fragen und Anregungen Zeit.

