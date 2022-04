Kommunale Klimapartnerschaft der Stadt Gersthofen: Erster Bürgermeister besucht Klimaschutz-Projekt in Kenia

Die Stadt Gersthofen ist die einzige bayerische Kommune, die eine kommunale Klimapartnerschaft in Kenia hat. Inzwischen ist diese Initiative gemeinsam mit dem Verein ProKapsogo hier zu einem landesweiten Leuchtturmprojekt geworden. Das Projekt wird vom Bundesministerium gefördert und wurde im letzten Jahr von der Staatskanzlei mit dem Eine-Welt-Preis ausgezeichnet. Mit der Region Baringo County besteht seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Daraus hat sich inzwischen ein ganzes Programm mit Handlungsfeldern entwickelt.



Durch die Hilfe der Initiative gibt es in Baringo County inzwischen neue Schulen, viele Wassertanks für die Schulen, Kindergärten und Familien, neue Krankentransporter, die erste freiwillige Feuerwehr Kenias und noch viel mehr. Um die bestehenden Projekte zu besuchen und neue Planungen auf den Weg zu bringen, wird der Erste Bürgermeister, Michael Wörle, gemeinsam mit Vertretern des Vereins ProKapsogo und der kommunalen Klimapartnerschaft vom 7. – 14. April vor Ort in Nairobi und in der Region Kabernet sein.



„Gerade Kommunen stellen mit Ihrem Wissen und lokalen Netzwerken ein unendliches Potential für internationale Partnerschaften dar. Wenn jeder Gemeinde- oder Stadtrat in Bayern sich dieses Themas annähme, würden wir in einigen Jahren viele Probleme gemeinsam bearbeiten und auch lösen können. Wir in Gersthofen haben gezeigt, wie man auf Basis kommunaler Klimapartnerschaft mit unseren regionalen Netzwerkpartnern enorme positive Effekte in unserer Partnerregion in Kenia erzielen kann“, so der Erste Bürgermeister Michael Wörle.



Die Gersthofer Delegation wird unter anderem Gespräche mit nationalen Behörden in Nairobi führen und das Wasserprojekt in Tenges besuchen. Dort wird mit Gersthofer Hilfe eine neue Wasserversorgung für insgesamt 4.200 Bürgerinnen und Bürger gebaut. In Zukunft soll daran auch ein Krankenhaus mit angeschlossen werden. Weitere Projekte im Bereich Klimaschutz, duale Berufsausbildung, Digitalisierung und deutsche Umwelttechnologie werden in mehreren Gesprächen und Workshops diskutiert und geplant werden.



Im Bereich Klimaschutz und Aufforstung plant die Stadt Gersthofen außerdem eine große Pflanzaktion vor Ort, bei der für jedes Gersthofer Baby, das im Jahr 2021 geboren wurde, ein Baum gepflanzt werden soll. 211 Bäume werden damit für die Gersthofer Neugeborenen in Baringo County wachsen. Zusätzlich werden außerdem Bäume als CO2-Kompensation für die Flüge nach Kenia, sowie als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit gepflanzt, so dass insgesamt eine Plantage von 500 Bäumen entsteht. Text: Stadt Gersthofen

