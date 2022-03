Kolpingsfamilie Gersthofen sammelt für die Ukraine

„Es freut mich, dass wir als Stadt hier vermitteln konnten und die Kolpingsfamilie Gersthofen auf dem Gelände der Autowelt Simon einen Raum gefunden hat, um Hilfsgüter zu sammeln. Für die Bereitstellung möchte ich mich bei der Familie Simon bedanken“, erklärt Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen.Die Kolpingsfamilien Gersthofen sammeln ausschließlich Güter, die in der Krisenregion auch wirklich gebraucht werden. Welche das sind, können Interessierte unter www.kolpingwerk-augsburg.de/ukraine abrufen. Besonders dringend werden Medikamente und Verbandsmaterial benötigt.Dank des großen Netzwerks der Kolpingsfamilie kommen die Hilfsgüter auch da an, wo sie gebrauchte werden. Das Kolpingwerk in Ungarn organisiert die Hilfstransporte in die Ukraine und betreut Flüchtlinge in Ungarn an der Grenze. Das Kolpingwerk in der Ukraine hat die Liste mit den benötigten Hilfsgütern erstellt, hält diese aktuell und kümmert sich um die Verteilung im Land.Autowelt SimonAugsburgerstr. 16486368 GersthofenMo, Mi, Fr: 17:00 - 19:00 UhrSa: 15:00 - 18:00 UhrBedarfsliste (bitte beachten) und nähere Infos unter:www.kolping-bezirk-augsburg.deText: Stadt Gersthofen