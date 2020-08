Jahreshauptversammlung vom 26.07.2020  

Gersthofen : Gasthof Hillenbrand |

Am 26.07.2020 fand, unter verschärften Hygienebedingungen, die alljährliche Hauptversammlung der SPD Gersthofen in der Gaststätte Hillenbrand statt. Die Versammlung war angesichts der Corona-Situation ordentlich besucht. Auch 4 Gäste konnten begrüßt werden.



Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Vorsitzende der SPD Gersthofen, Janine Hendriks, mit einem Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres. Dieses stand vor allem im Zeichen des Kommunalwahlkampfes und der direkt nach der, für die SPD Gersthofen trotz nicht idealer Vorzeichen erfolgreichen Wahl, lähmenden Corona-Krise. Vier ehrenwerte Mitglieder sind leider seit der Jahreshauptversammlung verstorben. Unter anderem die ehemalige 3. Bürgermeisterin und in der SPD auch über die Grenzen Gersthofens hinaus überaus engagierte Annegret Kirstein. Für alle wurde eine Trauerminute abgehalten. Anschließend ging die Vorsitzende noch einmal ausführlicher auf den Kommunalwahlkampf ein und gratulierte den 4 Stadträten Peter Schönfelder, Christian Miller, Martin Ehinger und dem jüngsten und neuen Stadtrat Jakob Kraus zur Wahl. Sie bedankte sich für die Zusammenarbeit und nannte als Schlüssel für den Erfolg die Kommunikation zwischen Stadtratsfraktion und Vorstand. Auch in den darauffolgenden Grußworten der Gäste, darunter die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, der Landtagsabgeordnete Harald Güller und Bezirksrat Volkmar Thumser, ging es viel um Kommunikation und Zusammenarbeit. „Es ist wichtig,“ so Harald Güller „nicht nur zuzuhören, sondern auch Antworten zu liefern!“. Zum Schluss hatte noch der Fraktionsvorsitzende Peter Schönfelder das Wort. Ihm war es wichtig, auf die Stärke der SPD Gersthofen, der Fraktion und des neuen Stadtrats hinzuweisen. Abgeschlossen wurde dieser Block durch einen ergreifenden Moment, als Janine Hendriks dem ehemaligen Stadtrat Klaus Greiner für sein langjähriges Engagement als für die SPD und die Menschen in Gersthofen dankte und ihm einen prall gefüllten Präsentkorb überreichen konnte.Die anschließende Wahl der Delegierten für die Bundeswahlkreiskonferenz im Vorfeld der nächsten Bundestagswahlen verlief schnell und unkompliziert. Als Delegierte wurden Janine Hendriks, Manuel Meyer, Doris Pröll, Jakob Kraus und Dennis Stolarski ernannt.Insgesamt war es trotz Corona eine schöne Veranstaltung, bei der man den Zusammenhalt und den Teamgeist in der SPD Gersthofen richtig spüren konnte.