ICE Trasse vor Hirblingen?

Gersthofen : Vereinsstadel Hirblingen |

Informationsveranstaltung zur Trassenplanung der ICE Trasse Ulm - Augsburg



Referentin: Frau Frederike Geyer

Projektkommunikation, Bahnprojekt Ulm-Augsburg

Infrastrukturprojekte Süd (I-NI-S-T 4), Stakeholdermanagement

DB Netz AG, Bahnhofstraße 12 ½, 86150 Augsburg

Informationen im Internet: www.ulm-augsburg.de



Wann: Donnerstag, 9. Sept. 2021 | 19 Uhr



Wo:

am Hirblinger Vereinsstadel, Raiffeisenstr. 9

Veranstaltung findet im Freien statt



Veranstalter:

Hirblinger Bürgerverein e.V.





Öffentlich, kein Eintritt



Wir verweisen auf die Corona-Hygieneregeln, die am Veranstaltungstag gültig sind.

Bitte bringen Sie Ihre Schutzmaske mit! Bitte zeigen Sie am Veranstaltungsort Ihren Impfnachweis oder einen Testnachweis