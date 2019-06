GroKo ja oder nein!

Nach dem nicht gerade erfreulichen Ergebnis der Europawahl befasste sich die Vorstandschaft der Gersthofer SPD mit der Fragestellung: Wie soll es an der Spitze der Partei weitergehen? Bei dieser Fragestellung kommt man aus der Sicht der Ortsvereinsvorsitzenden Janine Hendriks nicht um eine weitere Frage herum, die da lautet: Soll die große Koalition, kurz GroKo genannt, fortgesetzt werden?

Um diese Frage, auch unter Einbeziehung der Bevölkerung Gersthofens zu beantworten, organisieren die Sozialdemokraten am kommenden Samstag, am 15.Juni 2019, vormittags, eine Befragung auf dem Gersthofer Rathausplatz. Dabei haben die Bürgerinnen und Bürger Gersthofens die Möglichkeit, durch Abgabe einer Stimme, ihre Position hierzu zum Ausdruck zu bringen. Janine Hendriks sichert in diesem Zusammenhang zu, dass das Ergebnis in einem Brief, jeweils an den Parteivorstand und an die SPD-Bundestagsfraktion, weitergeleitet wird. Mit dieser und weiteren Aktionen wollen die Gersthofer Sozialdemokraten die Meinung der Mitbürgerinnen und Mitbürger erfassen und in ihre politische Arbeit einfließen lassen.