Gersthofer Stadtrat spendet Sitzungsgeld

Die Mitglieder aller Fraktionen und Gruppen des Stadtrats von Gersthofen sowie der Erste Bürgermeister Michael Wörle haben einstimmig beschlossen, das Sitzungsgelder für den Monat April auf das Konto der Ukrainehilfe der Stadt Gersthofen zu spenden. Der Stadtrat möchte mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Die hier gesammelten Spenden gehen zu 100% an Geflüchtete aus der Ukraine, die von Gersthofen aus betreut werden.



„Ich freue mich, dass der Gersthofer Stadtrat sich für dieses Zeichen entschlossen hat und so geflüchtete Ukrainer in Gersthofen unterstützt. Ich möchte mich aber auch bei allen anderen Bedanke, die mit Ihren Spenden eine schnelle, unbürokratische Hilfe hier in Gersthofen ermöglichen. Momentan ist noch nicht abzusehen, wie viele Menschen aus der Ukraine hier bei uns in Gersthofen Unterstützung jeglicher Art benötigen. Deshalb wollen wir gut vorbereitet sein“, sagt Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen.



Spendenkonto der Stadt Gersthofen:

Sparkasse Schwaben-Bodensee

Verwendungszweck: Ukraine

IBAN: DE03 7205 0101 0000 1752 16

BIC: BYLADEM1AUG



Text: Stadt Gersthofen

Gefällt mir