Einfach nachhaltig leben: 1. Nachhaltigkeits-Festival in Gersthofen am 21. und 22. Mai

Gersthofen : Stadt |

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind zwei der Top-Themen, die die Stadt Gersthofen mit einem konkreten Programm, vielen verschiedenen Projekten und Initiativen verfolgt. Mit dem brandneuen 1. Nachhaltigkeitsfestival wird das jetzt für Bürgerinnen und Bürger vor Ort erlebbar.



Unter dem Motto „Einfach nachhaltig leben“ wird es am Sonntag, 22. Mai, rund um das Rathaus Gersthofen jede Menge Mitmach-Stände, Aktionen, Spiel und Spaß für die ganze Familie geben. Ab 14 Uhr dreht sich im Stadtpark alles rund um das Thema Bewegung mit einem Bike-Parcours, einem Bewegungs-Park und einer großen Spielfläche. Nur das Fahrrad und genug Motivation muss jeder selbst mitbringen!



Auf dem Rathausplatz werden unter anderem der Bund Naturschutz, die Naturfreunde Gersthofen e. V. der Naturpark Augsburg - Westliche Wälder e. V., eine Second-Hand-Kleiderbörse und natürlich die Stadt Gersthofen mit Ständen vertreten sein. Vom Filzen für Kinder bis zur Öko-Fahrradpflege gibt es viel zu entdecken. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt: Es gibt ein nachhaltiges Catering und eine alkoholfreie Cocktail-Bar!



Die Umweltstation Augsburg wird in der Stadtbibliothek einen Hochbeet-Workshop veranstalten. Dort können Interessierte lernen, wie Sie aus Europaletten ganz einfach selbst ein Hochbeet bauen können. Die Anmeldung läuft über die Stadtbibliothek per Mail unter stadtbibliothek@gersthofen.de .



Die LEW nutzt das 1.Nachhaltigkeitsfestival für ihren Auftakt der 15-Städte-Tour mit der Nachhaltigkeitsbox. Unter dem Motto „Gemeinsam besser MACHEN“ gibt es in der Box eine spannende Multimedia-Ausstellung mit Tipps und Infos rund um Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. Dabei geht es vor allem um die einfache Integration der Themen in den Alltag, ohne großen Verzicht. Und es gibt Einblicke ins eigene Verhalten mit dem persönlichen Nachhaltigkeits-Test.



Das beliebte „Rennen rennen“ findet am Sonntag in der Brahmsstraße statt. Viele werden es noch vom letzten Jahr im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche kennen. Jeweils zwei Personen müssen im Team ein Auto die Straße herunter bewegen – nur mit Muskelkraft!



Im Ballonmuseum können Interessierte verschiedene Vorträge rund um das Thema Nachhaltigkeit hören, während die Stadtbibliothek eine Medienausstellung und eine Bibliotheksrallye zum Thema: „Von da nach dort - Fortbewegen gestern, heute übermorgen“ anbietet. Außerdem gibt es in der Bibliothek schon am Samstag um 11 Uhr einen spannenden Vortrag zum Thema „Nachhaltiges Shoppen online? Geht das?“, der sich ideal mit dem nachhaltigen Frühstück von 9 – 11 Uhr kombinieren lässt.



Am Sonntag bietet die Stadtbibliothek Gersthofen ein nachhaltiges Kaffeekränzchen ab 14 Uhr an. Die Anmeldung läuft für alle Veranstaltungen in der Stadtbibliothek über die Telefonnummer 0821 / 2491-513 oder per Mail an stadtbibliothek@gersthofen.de.



Bequeme Fortbewegung in Zeiten hoher Spritpreise? Bei Regen fahren ohne nass zu werden? Beim 1.Nachhaltigkeitsfestival kann sich jede:r eine absolute Neuheit anschauen: Den Hopper! Für alle, die nicht gerne Fahrrad fahren oder doch mehr als einen Rucksack transportieren wollen ist das einzigartige Fahrzeug vielleicht die Alternative zum Lastenrad. Wer doch lieber radelt, kann am 22. Mai ein stylisches Cargo-Bike von Elephant Cargo ausprobieren.



Der Gersthofer Stadtspitze liegt das Thema Nachhaltigkeit besonders am Herzen, deshalb freut sich der Erste Bürgermeister, Michael Wörle, sehr auf diesen Tag: „Wir müssen uns überlegen, welche Welt wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Mit unserem Nachhaltigkeits-Festival wollen wir zeigen, dass wir nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern wirklich etwas bewegen hier in Gersthofen: Wir arbeiten daran, mit unseren Ressourcen sparsam umzugehen. Wie? Das können die Bürger:innen am 22. Mai rund ums Rathaus sehen.“ Text: Stadt Gersthofen