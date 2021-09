Ein voller Erfolg

Bei Sonnenschein und bester Laune radelten die muntere Gruppe los

Letzten Samstag fand die gemeinsame Radfahrt der Gersthofer und Gablinger SPD zusammen mit der sozial Bundestagskandidatin Heike Heubach statt. Bei Sonnenschein und bester Laune startete die Gruppe vom Gersthofer Rathausplatz auf nach Gablingen. Dort schloss sich die örtliche Gruppe den munteren Radfahrern an. Zusammen führte der Weg an der Schmutter vorbei den Berg hoch ins Theaterheim. Bei dem anschließendem Beisammensein und dem genießen der köstlichen Speisen ging es zügig ins politisch Eingemachte. Schnell wurde es beim Thema Ausbau der Radwegenetze und der maßive Ausbau der Staatsstraße 2336 hitzig, wobei Heike Heubach und die beiden Ortsvereinsvorsitzenden Silke Harmann von Gablingen und Dennis Stolarski von Gersthofen den interessierten und besorgten Bürgerinnen und Bürgen ausführliche Antworten gaben und versprachen, an den Themen dran zu bleiben. Der Heimweg führte die Gruppe daher entlang der genannten Staatsstraße, wo Heike Heubach und die ganze Gruppe sich ein entsprechendes Bild machen konnten. Zum Schluss ging die soziale Bundestagskandidatin nochmal auf jeden Gruppenteilnehmer persönlich zu und man vereinbarte, solche gemeinsamen Touren gerne öfter zu wiederholen.