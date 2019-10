Die Liste der SPD Augsburg Land steht!

Am letzten Samstag fand die Kandidatennomenierung der SPD Augsburg Land für die Kreistagswahl 2020 in Schwabmünchen statt. Es war ein aufregender Vormittag mit strahlenden Mitarbeitern der SPD Geschäftsstelle, kräftig votierenden Delegierten, frohen KandidatInnen, coolen Jusos und einem umsichtigem Landratskandidaten Fabian Wamser.





Die SPD Ortsvereinsvorsitzende von Gersthofen, Janine Hendriks, war zusammen mit ihrem Stellvertreter Manuel Meyer und der Kassiererin im Ortsverein Gülüzar Starizin vor Ort. Auf der Veranstaltung haben die Delegierten Platz für Platz über den vom Unterbezirksvorstand perfekt erstellen Listenvorschlag abgestimmt. Nach der historischen einmaligen Zeit von 2 Stunden, kam am Ende eine fertige Kreistagswahlliste mit 70 KandidatInnen plus ErstatzkandidatInnen für die Kommunalwahl 2020 heraus. Der Gersthofer Ortsverein kann hiervon insgesamt 8 Plätze für sich beanspruchen. „Wir sind stolz darauf, dass wir als SPD Gersthofen mit so vielen örtlichen GenossInnen auf der Kreistagsliste vertreten sind. Vor allem mit guten und erfahrenen und durch und durch sozialen Kandidaten. Es wird Zeit, auf Kreisebene die Probleme unserer Zeit anzugehen und den gesamten Landkreis sozial weiter zu bringen!“ sagt die Gersthofer Vorsitzende Janine Hendriks. Sie selbst tritt auf dem Listenplatz 4 an. Auch ihr Stellvertreter Manuel Meyer, Listenplatz 43, ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Es ist ein gutes und starkes Zeichen für unseren Ortsverein mit 8 Kandidaten auf der Kreistagsliste vertreten zu sein. Zusammen kämpfen wir mit unserem Landratskandidaten Fabian Wamser und den anderen Ortsvereinen für eine starke Zukunft!“ Die restlichen Gersthofer KandidatInnen finden sich auf den Plätzen 8 Gülüzar Starizin; 33 Jakob Kraus; 38 Elfriede Hauber; 49 Christian Miller und 52 Anna Ring.