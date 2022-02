DAV Sektion Gersthofen spendet 500 Euro für Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“

Fördern möchte diesen guten Zweck auch der Deutsche Alpenverein, kurz DAV, Sektion Gersthofen. „Normalerweise sammeln wir auf dem Basar der Vereine Geld für die Stiftung. Hier verkaufen wir unter anderem von unseren Mitgliedern selbstgemachter Weihnachtsdekoration aus Holz und leckere Lebkuchen. 2021 fiel der Basar und somit unsere klassische Einnahmequelle für eine Spende an die Gersthofer Stiftung coronabedingt leider aus“, erklärt Christian Heidinger, 1. Vorsitzender DAV. Sigrid Steiner, 2. Vorsitzende DAV und 3. Bürgermeisterin, ergänzt: „Darum haben wir uns etwas anderes einfallen lassen. Nach unserem traditionellen DAV-Rezept haben wir Lebkuchen gebacken und diese an unsere Vereinsmitglieder verkauft. Den Erlös in Höhe von 500 Euro können wir nun an die „Hilfe in Not Gersthofen“ spenden.“Michael Wörle, Stiftungsratsvorsitzender und Erster Bürgermeister von Gersthofen, freut sich: „Durch so viele coronabedingte Absagen von Veranstaltungen wie dem Margeritenball der Stadt Gersthofen und dem Basar der Vereine fielen zwei Haupteinnahmequellen der Stiftung im letzten Jahr weg. Daher freut es mich ganz besonders, wenn ortsansässige Vereine die Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ auch ohne Ball oder Basar unterstützen, sodass der Stiftungszweck umfassend verfolgt werden kann. Dafür meinen herzlichen Dank.“Möchten auch Sie helfen? Jede Spende ist willkommen:IBAN: DE 31 72050101 0030630966Verwendungszweck: Stichwort Spende, Vorname, Name, Straße, Hausnummer,Postleitzahl und Ort des SpendersSie haben weitere Fragen?Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“Elena Gillmann, Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend & Soziales0821/2491-200 oder soziales@gersthofen.deText: Stadt Gersthofen