CSU stimmt gegen Luftreinigungsgeräte an Schulen

CSU-Fraktion stimmt gegen Luftreinigungsgeräte, fordert aber die Prüfung einer

Aus- bzw. Nachrüstung von Lüftungsanlagen

Unter Bezugnahme auf den Artikel „Gersthofen scheut Kosten für Luftfilter anSchulen“ vom Samstag, 13. Februar stellt die CSU-Fraktion Folgendes klar:Mobile Luftreiniger, wie sie nun im Bauausschuss abgelehnt wurden, sind gerade im Zusammenhang mit Schulen und Kindergärten in Zeiten von Corona derzeit in aller Munde. Dabei ist aber zu beachten, dass der Einsatz von Luftreinigern laut Umweltbundesamt nur eine unterstützende Maßnahme sein kann, um Corona-Aerosole in der Raumluft zu reduzieren. Diese Geräte können das Lüften nicht ersetzen, weil sie nicht in der Lage sind, ausgeatmetes Kohlendioxid gegen Sauerstoff zu tauschen und die überschüssigeFlüssigkeit im Raum abzuführen. „Diese Fakten, die hohen Beschaffungskostenund der Ausblick, dass diese Geräte voraussichtlich im Frühjahr nicht mehrgebraucht werden, da bei wärmeren Temperaturen ein regelmäßiges Lüftengewährleistet werden kann, hat zu der einstimmigen Ablehnung imBauausschuss geführt“, erklärt Sandra Meitinger.Dabei forderte die CSU-Fraktion aber ausdrücklich von der Verwaltung, denBedarf, die Anschaffung sowie die Förderung von Lüftungsanlagen zu prüfen.Dies wurde von Bürgermeister Wörle auch zugesagt. Durch Lüftungsanlagen und die damit verbundene effektive Luftverteilung über den gesamten Raum wird jeder optimal mit frischer Außenluft versorgt, da diese Geräte mit 100% Frischluft arbeiten. Da aber keine Fenster geöffnet werden müssen, bleiben nicht nur Lärm, Schmutz und Schadstoffe draußen,sondern die Wärme und Luftfeuchtigkeit im Raum bleiben erhalten sowie dieCO2-Konzentration wird gesenkt. „Mit diesen Lüftungssystemen werden nichtnur Aerosole reduziert, sondern auch Heizkosten gespart und die Temperatursowie Luftfeuchtigkeit durch Wärmerückgewinnung gewährleistet“, so SusanneKirner abschließend.