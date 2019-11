Gersthofen : Gasthof "Zum Strasser" |

Der CSU Ortsverband Gersthofen veranstaltet seine Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2020 der Stadt Gersthofen am 08. November 2019 um 18.30 Uhr im Saal des Wirtshaus zum Strasser in der Augsburger Straße 1 in Gersthofen.