CSU-Fraktion spendet 1000 Euro an die Stiftung „Hilfe in Not  Gersthofen“ 

Margeritenball oder der Basar der Vereine Corona bedingt ausfallen müssen undnoch dazu der Bedarf der Stiftung „Hilfe in Not“ der Stadt Gersthofen nochhöher ist als sonst, setzt die CSU-Fraktion ein Zeichen der Solidarität in derWeihnachtszeit. In der letzten Stadtratssitzung am 25. November 2020übergab der Vorsitzende Prof. Dr. Frank Arloth im Namen seiner Fraktionsymbolisch einen Scheck im Wert von insgesamt 1000 Euro an die Verwaltungder Stadt Gersthofen. Dieser Betrag soll direkt von den Sitzungsgeldern dereinzelnen CSU-Stadtratsmitglieder abgezogen werden und ortsansässigenBedürftigen zu Gute kommen.