CSU Bürgergespräch > Wie sieht Gersthofens Stadtzentrum in der Zukunft aus

Gersthofen : Gasthof "Zum Strasser" |

Die CSU Gersthofen lädt am 16. November 2017 ab 19.30 Uhr in den Gambrinuskeller des Gasthof Strasser zum CSU Bürgergespräch ein. Zu dieser Infoveranstaltung sind alle interessierten Gersthofer Bürgerinnen und Bürger recht herzlich Willkommen. Wie schon im CSU Fahrplan "Neue Mitte" zu entnehmen war wird sich einiges im Stadtzentrum verändern.



Diskutieren Sie mit uns - Wie sieht Gersthofens Stadtzentrum in der Zukunft aus



Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der Infoveranstaltung,

Ihre CSU Gersthofen