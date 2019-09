CSU Augsburg – Land Kreisgeschäftsführer aus den Reihen der Gersthofer CSU

Gersthofen; Die Ortsvorstandsmitglieder der CSU Gersthofen sind bestens in den Reihen der CSU vernetzt, ob als Kreistagsabgeordnete, Kreisvorstandsmitglieder, JU Deutschlandrätin oder als CSU Augsburg – Land Kreisgeschäftsführer wie der stellvertretende CSU Ortsvorsitzende Günter Bugar der dieses Amt inne hat.



In der dritten Periode im Amt des Kreisgeschäftsführer

Verantwortung dies Spass macht

Bei der konstituierenden Sitzung der Kreisvorstandschaft ist der Gersthofer erneut zum Kreisgeschäftsführer in seinem Amt von der Versammlung bestätigt worden. Staatssekretärin Carolina Trautner, MdL die zugleich Kreisvorsitzende der CSU Augsburg - Land ist bedankte sich bei „ihrem" Geschäftsführer und freut sich auf weitere zwei Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit.Günter Bugar folgte im Jahr 2015 auf seinen langjährigen Vorgänger Dieter Ziesmann in das Amt des Kreisgeschäftsführer. In dieser Tätigkeit arbeitet er sehr eng mit der CSU Geschäftsstelle und den Büros der Mandatsträger, aus Land und Bund zusammen. Er ist Ansprechparten für 50 Ortsverbände mit mehr als 2500 Mitgliedern, organisatorische Aufgaben wie Vorbereitung zum Wahlkampf, Sitzungen aber auch die Planung und Durchführung von Messeständen gehören ebenso zu seinem Aufgabengebiet.Wie Bugar selbst sagt bereitet ihm dieses Amt viel Freude, da ihm das Aufgabengebiet Planung und Organisation Spaß macht, er sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitet und auch Verantwortung zu übernehmen für ihn eine Selbstverständlichkeit ist. Das Netzwerk, zu den Abgeordneten der Landes, Bundes und Europapolitik welches er für sich, die CSU Gersthofen und seine Stadt Gersthofen aufgebaut hat weiß er zu schätzen und einzusetzen.