BRK wirbt Fördermitglieder

Die Stadt Gersthofen möchte auf eine Aktion des Bayerischen Roten Kreuzes aufmerksam machen. Das BRK benötigt zur Aufrechterhaltung seiner zum Teil gesetzlich auferlegten Aufgaben neben einer Finanzierung durch öffentliche-rechtliche und private Kostenträger auch private Spenden und Fördermitglieder. Leider sinkt die Zahl an Unterstützern seit Jahren. Daher führ das BRK unter anderem in der Stadt Gersthofen ab dem 04.07.2022 eine Neumitgliederwerbung an Haustüren durch. Die Aktion läuft über einen Zeitraum von rund sechs Wochen. Die Mitarbeiter werden „Im Auftrag des Roten Kreuzes“ unterwegs sein und sind an Poloshirts und Fleecejacken mit Rot-Kreuz-Emblem sowie einem gesiegelten Ausweis zu erkennen. Text: Stadt Gersthofen

