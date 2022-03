Am 26.3 heißt es „Licht aus!“ für den Klimaschutz

Stadt Gersthofen nimmt an Earth Hour teil

Bei der Earth Hour 2022 setzt die Stadt Gersthofen ein Zeichen für mehr Klimaschutz und fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, dabei mitzumachen. Symbolisch fordern Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2022 weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 26. März, um 20:30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.Auch die Stadt Gersthofen setzt in diesem Jahr wieder ein Zeichen für den Klimaschutz und schaltet eine Stunde lang die Lichter vom Rathaus Gersthofen, vom Ballonmuseum, von der Stadthalle, der Bibliothek und der Pestalozzischule ab.Gersthofens Erster Bürgermeister, Michael Wörle fordert die Gersthoferinnen und Gersthofer auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour bringt den gemeinsamen Wunsch aller Menschen weltweit zum Ausdruck, für die 1,5-Grad-Begrenzung zu kämpfen und damit für einen gesunden und lebendigen Planeten zu sorgen. Mit dem symbolischen Licht ausmachen können am 26. März auch alle Gersthofer:innen ein Zeichen fürs Klima setzen und eine wichtige Botschaft an die Politik senden.“Egal ob von zuhause aus oder unterwegs, ob analog oder digital – jeder kann bei der Earth Hour 2022 mitmachen und mit den Hashtags #LichtAus, #EarthHour und #EarthHourGersthofen in den sozialen Netzwerken davon berichten. In Deutschland steht die weltweite Aktion 2022 erneut im Zeichen des Klimaschutzes, wenn wir in diesemJahrzehnt nicht alle Maßnahmen ergreifen, um die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, drohen Mensch und Natur katastrophale Konsequenzen. Waldbrände werden häufiger, Dürren und Überflutungen heftiger. Lebensräume werden zerstört, Arten sterben aus. Dieses Jahrzehnt und diese Legislaturperiode werden darüber entscheiden, ob wir die Klimakrise noch auf ein kontrollierbares Maß beschränken können.Licht aus heißt für viele natürlich auch: Kerzen an! Wer besonders auf die Umwelt achten möchte, hat dabei einige Alternativen. Die meisten handelsüblichen Kerzen bestehen aus Paraffin, einem Produkt aus Erdöl. Und auch bei Kerzen aus Stearinwachs ist Vorsicht geboten, hier kann nicht zertifiziertes Palmöl drinstecken. Die bessere Alternative: Kerzen aus Bienenwachs, Sojawachs oder Raps.Noch besser ist es zudem, Kerzen aus alten Kerzen- und Wachsresten selbst herzustellen!(Quelle: https://www.wwf.de/earth-hour/tipps Alternativen können außerdem Kerzen aus nachwachsender Biomasse sein. Sie bestehen aus Fetten und Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen, die als Reste in der Nahrungsmittelindustrie anfallen (Vorteil: nachhaltig und preislich günstig).Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 585 im letzten Jahr. Alle Orte, die mitmachen, natürlich auch Gersthofen, sind unter Earth Hour 2022: Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten. (wwf.de) zu finden. Text: Stadt Gersthofen