Kleingartenverein Gersthofen Jahreshauptversammlung 2021

Sabina Piontek verlass die Kassenberichte von 2019 und 2020. Die Anwesenden wurden über die Kassenstände informiert.Revision der Vereinskasse durch die Revisoren Hinteregger und Walter ergab eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung der Vorstandschaft war einstimmigGV Benkhart erklärte das es Änderungen im Vereins leben gegeben hat: Die Versicherung wird in Zukunft per Lastschrift Verfahren eingezogen und nicht mehr bar einbezahlt. Auch Gartenbegehung ist ein Thema, hier der Appell an alle Gartenpächter, doch mal die Pacht und Gartenordnung durch zu lesen. Denn bei den Begehungen wird immer wieder festgestellt, dass die Hecken viel zu hoch und auch viel zu breit sind! Der Kleingartenverein erlaubt Pools und Trampolins, aber bis zum 15.10. eines Jahres sollten beides abgebaut sein! Bitte an alle Pächter, wenn Ihr Anbauten macht, oder Platten verlegt, kommt bei der Vorstandschaft vorbei und erkundigt euch ob dies erlaubt ist und füllt eine Baugenehmigung aus! Zum Schluss noch eine Anmerkung, den Garten nicht zu pflegen, hat nichts mit einem Naturgarten zu tun! Beim Naturgarten gibt es bestimmte Regeln die eingehalten werden müssen! Als letztes Thema dann die Gartenübergabe: Auch hier hat sich etwas geändert, der Garten wird an den Gartenverein zurückgegeben und der vermittelt dann einen neuen Pächter. Was bedeutet das, das Gartenhaus besenrein an den Verein zurückgegeben wird. Kein Nachpächter ist verpflichtet Möbel oder Werkzeug zu übernehmen! Wenn der neue Pächter nichts möchte, dann hat der alte Pächter alles zu entfernen.Bericht des Vorstands,Wer hätte gedacht, dass dieser Virus unser aller Leben so durcheinanderwirbelt und wir noch immer keinen richtigen persönlichen Austausch untereinander pflegen können. Ein Handschlag fehlt mir persönlich bei der Begrüßung, nur Faust auf Faust oder die Ellenbogen anzutippen find ich langsam schrecklich. Das Herz ruft nach Normalität, der Verstand warnt vor Sorglosigkeit“Dieser Satz geht mir so gar nicht mehr aus dem Kopf. Wenn ich so über den Lock down 2020-2021 nachdenke muss ich am Ende gestehen, ich bin so froh einen Kleingarten in Gersthofen zu besitzen, dieser gab mir während dieser schwierigen Zeit etwas Normalität zurück. Ich konnte mich durch die Arbeit im Garten ablenken und trotz all der Einschränkungen eine kleinbisschen Freiheit genießen.Mein Fazit: Gut das ich ein Kleingärtner bin.Für die Organisation der Arbeitsdienste und den ordnungsgemäßen Zustand unseres Vereinsheims möchte ich mich bei unserem Gartenfreund und Vereinswirt Reinhold Gärtner recht herzlich bedanken. Aus den einzelnen Gartenabschnitten wurde mir von den Abschnittsleitern ein gutes nachbarschaftliches Miteinander aller Pächter bestätigt, doch leider war es auch im vergangenen Gartenjahr wieder sehr arbeitsintensiv freiwillige Helfer für die Arbeitsdienste zu finden.An dieser Stelle, herzlichen Dank an alle Abschnittsleiter und freiwilligen Helfer für die geleistete Arbeit. Der Bericht in der Zeitung über den vermeintlichen Erwerb des sogenannten TOSTI-Areals und noch mehr Grundstücken der Stadt Gersthofen, verunsicherte einige Kleingärtner zu Recht, da ja davon die Rede war den Gartenabschnitt 1-3 über den Lech zu verlegen, aber da sieht man es mal wieder, nicht alles was in der Zeitung steht stimmt auch so. Hier wurde im Vorfeld im Stadtrat eine mögliche Variante nur besprochen und in der Zeitung etwas anders formuliert.Um bei diesem Thema die Spannung rauszunehmen, die Stadt Augsburg verkauft das Grundstück nicht und somit bleibt alles wie es ist. Zum Schluss meines Berichts möchte ich mich bei allen Mitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit in den beiden vergangenen Jahren bedanken und wünsche mir für die Zukunft, dass alle die einen Kleingarten besitzen, weiterhin versuchen unsere Gemeinschaft zu erhalten und sich in diese einzufügen, gleich aus welchem Land wir kommen oder welche Staatsangehörigkeit wir haben. Jeder ist bei uns willkommen.Nun kam der Punkt Anträge, hier waren 2 Anträge eingegangen über die Abgestimmt werden musste:Die Vorstandschaft beantragt, dass die Beiträge um 4€ im Jahr steigen sollen. Also von jetzt: 26 € auf 30 € bei Pächtern und Gartenhelfer, bei Bewerbern non 21€ auf 25 €. Auch soll die Umlage von 20 € auf 30 € erhöht werden. Dies ausfolgendem Grund: Die Bereitschaft der Mitglieder bei gemeinsamen arbeiten ist sehr gesunken, deshalb müssen Aufträge an Firmen vergeben werden und dies kostet mehr. Über beide Punkte wurde dann abgestimmt:47 Stimmberechtigte Mitglieder stimmten einstimmig für die Erhöhung des Beitrags sowie der Umlagen Erhöhung.!Der 2.Antrag kam von Jürgen Kretzinger, der ab sofort aus privaten Gründen sein Amt als 2. Vorstand zur Verfügung stellen möchte. Vorstand Ziessow dankte Jürgen für 33 Jahre Arbeit in der Vorstandschaft und ernannt Ihn zum Ehrenmitglied im Kleingartenverein Gersthofen.(Bild2)Als Nachfolgerin wurde Petra Kretschmer vorgeschlagen und soll dieses Amt bis 2022 kommissarisch ausführen. Auch dies wurde von der Versammlung einstimmig befürwortet.Bei den Ehrungen waren leider sehr viele Verhindert, die sich bei uns telefonisch entschuldigten. Wir freuten und das Fr. Balletshofer Gertrud an der Versammlung teilnahm. Sie ist nun seit 40 Jahren Mitglied im Kleingartenverein Gersthofen. (Bild1)Um 21:30 Uhr schloss der Vorstand Arne Ziessow die Versammlung und bedankte sich für das kommen und wünschte allen, das Sie gesund bleiben, und man sich im nächsten Jahr wieder trifft.