Frühlingsstimmen in den Lechauen

Gersthofen : Parkplatz Europaweiher |

Bei einem Morgenspaziergang lauschen wir den Vogelstimmen und halten Ausschau nach Brutvögeln. Dabei erkunden wir die Besonderheiten und die Artenvielfalt des Lebensraums Auwald.



Treffpunkt ist der der Parkplatz am Europaweiher in Gersthofen. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien geeignet. Anmeldungen sind bis 05. Mai per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.