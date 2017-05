Freiluftatelier Natur – Kunstwerke aus Ast, Gras, Matsch und Fantasie

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. lädt zu einer kreativen Naturerfahrung für die ganze Familie ein. Die heimischen Biotope werden zum fantasievollen Wald- & Wasseratelier: Baumstämme bekommen Gesichter, Äste hüllen sich in Grasmäntel und sogar Steine werden hier schwerelos.Die Veranstaltung ist kostenfrei, Treffpunkt ist in Gersthofen am Parkplatz beim Europaweiher (östlich der Lechbrücke). Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de