Gersthofen : Gasthof Stern |

Nach längerer Vorbereitungszeit ist es nun soweit: Unsere Ortsgruppe Gersthofen soll wiederbelebt werden und ein Vorstand gewählt werden! Wir möchten daher alle BN-Mitglieder der Stadt Gersthofen am Dienstag, 19. Juli um 19.00 Uhr im Gasthof Stern (Kirchplatz 10 in Gersthofen) einladen.



Tagesordnung:

• Begrüßung Johannes Enzler, Kreisgruppe Augsburg

• Aktivitäten des BUND Naturschutz in Gersthofen, Katjana Brucoli

• Neuwahlen eines Ortsgruppen Vorstands

• Mögliche zukünftige Aktivitäten

• Wünsche und Anträge