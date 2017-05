Bionik – von und mit der Natur lernen

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. lädt zu einer Veranstaltung rund um das Thema Bionik ein. Vom Biberzahn über den Grashalm – die Natur bietet viele nützliche Vorlagen. Gemeinsam mit dem Naturpädagogen Harald Harazim entdecken wir wie diese sich übertragen lassen und uns helfen können Dinge zu verbessern.Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 8 Jahren gedacht. Treffpunkt ist in Gersthofen am Parkplatz am Europaweiher. Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de