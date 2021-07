YouTube Creator Marvin Neumann zu Gast an der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen

Gersthofen : Anna-Pröll-Mittelschule | Noch vor dem ersten Schul-Lockdown haben die Schülerinnen und Schüler der damaligen M8 der Anna-Pröll-Mittelschule (APMSG) mit Unterstützung ihrer beiden Klassleiter Stefan Kauer und Simon Drüssler am Finanztuber-Wettbewerb teilgenommen. „Das war selbstverständlich! Wir mussten unseren Doppelsieg aus dem Vorjahr verteidigen.“ so Drüssler mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Am Projekttag selbst schrieben die Jugendlichen Drehbücher zum Thema Geld und Finanzen, arbeiteten sich in Videoprogramme ein, erweiterten ihre fachlichen Horizonte und schauspielerischen Leistungen vor dem Green Screen und lernten zudem im Team zusammenzuarbeiten. „Dies sind wichtige Kompetenzen, die die Kinder an solch einem Tag lernen“ merkte Stefan Kauer an. Ihr Eifer und ihr Engagement wurden belohnt. Sie konnten sich gegen ein Teilnehmerfeld, das aus knapp 200 Kindern und Jugendlichen aus dem gesamten Bundesgebiet bestand, durchsetzen und sicherten sich einen hervorragenden dritten Platz. Dies beinhaltete ein Preisgeld für die Klassenkasse sowie den Besuch des YouTube Creators Marvin Neumann.Marvin Neumann berichtet auf seinem YouTube-Kanal „Marvin Neumann – Politik – Aber Geil“ Woche für Woche über brisante politische Themen und interviewt hochrangige Politiker wie beispielsweise Olaf Scholz, Christian Lindner oder Sahra Wagenknecht. Somit präsentiert er vermeintlich fade, politische Themen unterhaltsam und kompakt.Der Termin musste leider aufgrund der Pandemiebedingungen mehrmals verschoben werden. Am 16.07.2021 konnte dieser mit den jetzigen Klassleiterinnen Maria Kerler und Stefanie Hoffman unter Einhaltung des bestehenden Hygienekonzepts in der Turnhalle der Anna-Pröll-Mittelschule realisiert werden. Marvin Neumann gab den Jugendlichen einen Einblick in das Leben eines YouTube-Creators. Er berichtete zunächst wie man YouTube Creator wird und sich in diesem medienschaffenden und herausfordernden Beruf ein Standbein aufbaut.

YouTuber und Influencer als Traumberuf!?





Auch auf diese Frage konnte Marvin einen praxisnahen und authentischen Blick bieten. Viele Kinder und Jugendliche glauben, dass Youtube ein lukrativer, vermeintlich einfacher Job ist, um Geld zu verdienen. Ein paar Schülerinnen und Schüler berichteten, dass sie bereits Erfahrungen auf YouTube gesammelt haben. Sei es durch einen eigenen YouTube-Kanal oder durch Online-Games. Sie gaben jedoch zu, dass sie es nach kurzer Zeit nicht mehr verfolgt haben. Auch Marvin Neumann musste sich zunächst auf dem heiß umkämpften Markt etablieren. Der gut gemeinte Rat des YouTube Creators lautete die Kooperationspartner direkt anzuschreiben und dran zu bleiben. Nur so könne man etwas erreichen und ein Netzwerk aufbauen. Neumann selbst begann mit englischsprachigen YouTube-Videos und fand seine Bestimmung in neutral diskutierten politischen Themen. „Man muss auf sich aufmerksam machen“, so Neumann. Inhalte erstellen und Kooperationspartner suchen, ist der erste Schritt, um sich in einem hart umkämpften Teilnehmerfeld zu bewähren. Die Schülerinnen und Schüler durften sich frei zu Wort melden und ihre Fragen stellen. Neumann gab ihnen kompetent und offen Antworten, die immer einen Bezug zu ihrer Lebenswelt hatten. Nach einem circa dreistündigen Vormittag endete der kurzweilige und interessante Vortrag mit einem Einblick in die praktische Arbeit eines YouTube Creators. Er zeigte den Jugendlichen sein professionelles Equipment, das aus einer hochwertigen Digitalkamera, einem leistungsstarkem Mikrofon und lichtstarker Beleuchtung besteht. Auf die höflich gemeinte Frage eines Schülers, ob man noch ein Foto und ein Autogramm von dem YouTube-Star haben könne, entgegnete Marvin Neumann locker und freudig überrascht: „Aber klar!“. Glücklich und zufrieden verließen die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude. Auf die Frage, wie es nächstes Jahr mit dem Wettbewerb aussieht, entgegnete Drüssler mit einem Augenzwinkern: „Aber sicher werden wir teilnehmen und vielleicht auch wieder gewinnen! Aller guten Dinge sind drei!“.