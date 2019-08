Gersthofen : Pfarrsaal St. Martin Batzenhofen |

„Wiæ die moischte Augschburger von seiner Generation isch´ d´r Mair Guschdl im ehemeligæ´ Wöchnerinnæ´heim an d´r Gögging´r Schtroß´ auf´d Welt kommæ´.

In allerloi´Schuælæ´ isch´r æ´ gangæ´- mit gemäßigt´r Begeischderung. Sei er doch scho´ als Buæ´ ausgschbrochæ´ wissbegierig g´wesæ´.

Von Berufswegæ´ isch´r ziemlich rumkommæ´ in d´r Welt und es hæt´m æ´an so manche´ Plätzlæ´ guæt g´fallæ´. Doch sei´schwäbisch´s Hoimætle´ hæt scho´ b´sondere Qualitädæ´. Weil sonsch´ wär´ d´r Guschdl ja am Pazifik oder auf´ræ´ Ins´l im Indischæ´ Ozean bliebæ´. Od´r hammæn am End´doch Bau´zæ´und Kässchpätzlæ´ hoimzogæ´…..?“

So schreibt der Künstler "Gustl Mair" über sich selbst in seinem sehr lesenswerten Büchlein "Schwäbische G'schichtla".

Diesmal nähert er sich seinem schwäbischen Idiom jedoch auf einem Umweg über Frankreich: "Wie Napoleon Schwäbisch formte" ist der Titel seiner Veranstaltung, die er am Freitag 13. September in Batzenhofen zum Besten geben wird.

Für den Musiker, Buchautor, Maler und Stadtführer ist dies bereits die fünfte Benefizveranstaltung, die er für die Orgelfreunde St. Martin der Pfarrei Batzenhofen durchführen wird.

Bleibt zu hoffen, daß der durch einen Wasserschaden verunstaltete Pfarrsaal bis zum geplanten Aufführungstermin wenigsten notdürftig wieder benutzbar sein wird. Die Trocknungsanlage läuft jedenfalls auf Hochtouren ...