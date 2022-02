Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am ersten Freitag im März stehen Frauen in über 150 Ländern auf und reichen sich im Gebet die Hand. Frauen aus unterschiedlichen Ländern schreiben jedes Jahr die Texte des Gottesdienstes. Unter dem Titel “Zukunftsplan Hoffnung!“ laden uns heuer Frauen aus England, Wales und Nordirland ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen.

Auch in Gersthofen wird ein Gottesdienst zum Ökumenischen Weltgebetstag stattfinden. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst in diesem Jahr von der Band Avanti. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es einen Eine-Welt-Verkauf sowie eine kleine Stärkung geben.

Es gilt die 3G-Regel.