Vorlesenacht in der Kinderwelt Gersthofen/ Tag der offenen Tür

zum ersten Mal auch „Nachts“ ihre Türen!Unsere Kinder und Familien wurden eingeladen, amder Stiftung Lesen, Die Zeit und der Deutschen Bahn Stiftung teilzunehmen. Zu Beginn wurden alle Familien im Cafe begrüßt und bekamen erst einmal eine leckere, warme Kartoffelsuppe, die bei den kalten Außentemperaturen sehr gut angenommen wurde.Im Anschluss wurden wir von Frau Schuster (professionelle Märchenerzählerin des Märchenzeltes am Augsburger Kulturhaus abraxas) mit Gesang abgeholt, um mit ihr ins Land der Märchen zu Reisen. Die Kinderaugen leuchteten dabei mit den vielen Kerzen um die Wette, von denen der Raum beleuchtet wurde. Frau Schuster begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit ihren Mitmachmärchen und somit hatten sich alle nach dem Vortragen des zweiten Märchens eine kleine Punschpause verdient. Danach gab es noch ein kurzes Märchen, bevor die Kinder und ihre Eltern von Frau Schuster wieder in das Cafe begleitet wurden, um dort bei Punsch und Keksen den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.Wir fanden es einen rundum gelungenen Abend, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird!Und für alle, die schon gespannt sind, wann es denn die nächste Veranstaltung bei uns gibt:Am Freitag, den 15. Dezember 2017 von 15.00 bis 17.00 Uhr findet unserstatt.Unsere kleinen Besucher dürfen die Räumlichkeiten unserer Einrichtung erkunden und kleine Anhänger aus Salzteig fertige, die sie selbstverständlich mit nach Hause nehmen dürfen.Währenddessen können Sie als Elternteil oder interessierte Person sich die Einrichtung ansehen, sowie Ihre Fragen an unser Fachpersonal richten, Ihr Kind anmelden und sich mit adventlichem Gebäck und Kaffee verwöhnen lassen.