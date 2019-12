Verabschiedung der bisherigen Kirchemusiker

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

In der katholischen Pfarreiengemeinschaft Gersthofen gibt es einen Wechsel im Team der Musiker. Die langjährigen Kirchenmusiker und Organisten Werner Mühlbauer und Michael Foag sind zum September 2019 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Herr Foag begann seinen Dienst bei uns 1981 als hauptamtlicher Kirchenmusiker, während Herr Mühlbauer bereits 1971 zunächst als Aushilfe einstieg und schließlich dauerhaft in Maria, Königin des Friedens nebenberuflich als Kirchenmusiker arbeitete. Dass Herr Mühlbauer und Herr Foag all die Jahrzehnte der Kirchenmusik in Gersthofen treu geblieben sind, zeugt von der guten und wertschätzenden Zusammenarbeit beider Musiker mit den ehrenamtlichen Sängern und Musikern und den Pfarrern und Theologen in den Kirchen. Viele gute Impulse und Gedanken gingen von den beiden Musikern aus. Die Anerkennung der Gottesdienstbesucher, die in den Genuss ihres Talents kamen, waren ihnen immer gewiss. Beiden Musikern verdankt die Pfarreiengemeinschaft viel, und hier sei nur ein Teil davon aufgezählt: Herr Mühlbauer und Herr Foag leiteten die Kirchenchöre von St. Jakobus und Maria, Königin des Friedens, die seit der Zusammenlegung zur Pfarreiengemeinschaft oft und gerne zusammengearbeitet haben. Sie begleiteten unzählige Gottesdienste, Requiem und Kirchenkonzerte musikalisch und untermalten Freude und Trauer, Fest und Andacht stimmungsvoll. Genannt seien auch die Flötengruppe, die Männerschola und der Requiemchor, der Singkreis in St. Jakobus, die verschiedenen Chöre und musikalischen Teams, sowie die Orchestermessen zu besonderen Anlässen. Viele Stunden haben Herr Mühlbauer und Herr Foag damit verbracht, Noten zu setzen und Liedpläne zu erstellen, Ehrenamtliche zu kontaktieren und Lieder mit den unterschiedlichsten Instrumentalisten einzuüben.



Die Pfarreigengemeinschaft Gersthofen möchte beiden Kirchenmusiker auf diesem Wege ganz herzlich für ihre jahrzehntelangen Verdienste um die Kirchenmusik in unseren Pfarreien danken! Durch ihr Wirken wurden viele Gottesdienste zu besonderen Momenten, sie haben es dadurch auch geschafft, viele Menschen für die Kirchenmusik und für den Gesang zu begeistern. Unserem neuen Kirchenmusiker Herrn Bernhard Biberacher wünschen wir für sein Wirken in unserer Stadt alles Gute und Gottes Segen!



Bei der Vorabendmesse am Samstag, 14. Dezember, um 18.00 Uhr in St. Jakobus wird Herr Michael Foag verabschiedet. Die Verabschiedung von Herrn Werner Mühlbauer ist bei der Heiligen Messe am Sonntag, 15. Dezember, um 10.15 Uhr in Maria, Königin des Friedens.



Für die Pfarreiengemeinschaft Gersthofen

Pastoralassistentin Julia Winter