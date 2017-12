Unser Haus wird genauso bunt wie wir!

Gersthofen : Kinderwelt Gersthofen |



Umbau in der Kinderwelt GersthofenSeit Mitte November wird in der Kinderwelt Gersthofen gestrichen, gebaut und sogar gebaggert! So bekamen unsere Wände verschiedene bunte Farben- so vielfältig eben, wie unser Team und unsere Kinder!Außerdem wird derzeit noch unser Garten verschönert und vergrößert. So bekommen unsere 30 kleinen Besucher der Einrichtung, die in 2 Gruppen betreut werden, eine neue Nestschaukel und einen Zug zum Klettern und Erobern!Wir freuen uns sehr und sind stolz, Ihnen unser buntes Haus am Tag der offenen Tür, am Freitag, den 15. Dezember 2017 von 15.00 bis 17.00 Uhr präsentieren zu können!