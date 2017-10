Ulrichsmedaille des Bistums Augsburg an den stv. Landesvorsitzenden des Kolpingwerkes Erwin Fath

Breher aus der Kolpingsfamilie Pfaffenhofen und Erwin Fath aus der KolpingsfamilieGersthofen mit der Ulrichsmedaille des Bistums Augsburg ausgezeichnet. Unterhalb der vomKünstler Michael Neustifter aus Eggenfelden gestalteten Plakette mit einem Bild des heiligenUlrichs ist zu lesen: "In Dankbarkeit und Anerkennung ihrer Verdienste um die Kirche vonAugsburg. Der Bischof von Augsburg". Daneben erhielten erhielten Franz Berger(Vilgertshofen), Johann Haugg (Balzhausen), Dr. Peter Hell (Kaisheim), Martina Kaiser(Krumbach) und Dr. Simone Kastner (Krumbach) die neugestaltete Ulrichsmedaille für ihrbeispielgebendes ehrenamtliches Engagement.Erwin Fath, der stellv. Landesvorsitzende des Kolpingwerkes wurde durch Bischof Dr.Zdarsa für sein Engagement als Vorsitzender der Kolpingsfamilie Gersthofen, als Mitgliedund später Vorsitzender des Diözesanvorstandes des Kolpingwerkes und alsVorstandsmitglied in den Einrichtungen des Diözesanverbandes Augsburg ausgezeichnet."Für Herrn Erwin Fath ist das Verwurzeltsein im katholischen Glauben stets leitend für allsein Wirken", so Bischof Zdarsa.Bischof Zdarsa würdigte in der Laudatio das Wirken von Barbara Breher im Kolpingwerk. AlsMitglied im Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland, als stellv. Bundesvorsitzende,als Vertreterin des Kolpingwerkes im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, als Mitgliedim Diözesan- und Landesvorstand und als Vorsitzende des Kolpingwerkes Europa habeBarbara Breher "soziales Engagement mit gelebtem katholischem Glauben" vereint.Mit der Frage „Warum gerade ich?" sprach Generalvikar Harald Heinrich bei der Begrüßungmanchem Geehrten aus der Seele. So ist für Generalvikar Heinrich "die Ehrung undAuszeichnung von bewährten Priestern und Laien in unserer Kirche tatsächlich ein guterAnlass, heute neu voller Aufmerksamkeit und Wertschätzung an alle zu denken, die sich inder Kirche von Augsburg zum Wohl der Menschen und für den Aufbau der Gemeindeneinsetzen – sichtbar oder ganz im Verborgenen." Er erinnerte auch an alle, ohne derenUnterstützung die Geehrten ihren Dienst nicht tun könnten. "Was wäre ich als Pfarrer ohnedie Gemeinde, ohne die hoch Engagierten wie die verlässlichen Beter und Spender? Waswäre ich als Engagierte in der Diözese, der Gemeinde, meinem Verband, ohne das Netz allderer, die mitziehen und mich stützen, beraten – auch privat: mein Ehepartner, meineKinder?" Jeder einzelne, der an diesem Tag eine kirchliche Auszeichnung erhält, bekommtdiese - so Generalvikar Harald Heinrich - für sein "Durchhalten in dem Ruf, den sie gehörtund nach und nach tiefer entdeckt haben". Abschließend sagte Generalvikar Heinrich, dassdie Kirche von Augsburg die eigentlich ausgezeichnete ist: "Gott hat unsere Kirche vonAugsburg ausgezeichnet mit Christinnen und Christen wie sie und wie alle, für die sie mitihrem Tun und Sein heute stellvertretend stehen. Gott hat unser Bistum ausgezeichnet mitMenschen, die sich, ihre Begabungen, ihre Kreativität, ihre Geduld, ihre Kraft und auch dasAnerkennen eigener Grenzen zu seiner Ehre einsetzen."Auch unter den weiteren geehrten waren Kolping-Präsides und Kolpingmitglieder. Pfarrer Dr.Martin-Okogbua Awa (Präses der Kolpingsfamilie Dietmansried), Pfarrer Dr. Joachim Gaida(Präses der Kolpingsfamilien Lindenberg und Scheideeg), Dekan Stefan Gast ausInchenhofen (Kolpingmitglied in Schrobenhausen), Dekan Andreas Straub (Präses derKolpingsfamilie Mindelheim) wurden mit Pater Patrick Leopold OSB (Landsberg), PfarrerGeorg Schneider (Stadtbergen) und Pater Heinrich Heim SDB (Benediktbeuern) zuBischöflichen Geistlichen Räten ernannt.Mit dem päpstlichen Ehrenkreuz „Pro ecclesia et pontifice“ wurden Norbert Drescher(Augsburg), Rechtsanwalt Wolfgang Focke (Königsbrunn), Prof. Dr. Dr. Elmar Güthoff(München), Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Klaus Hille (Augsburg), VorsitzenderRichter a.D. Manfred Prexl (Aystetten), Werner Rechten (Diedorf), die Vorsitzende desDiözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg Hildegard Schütz (Krumbach-Edenhausen)und Dekanatsratsvorsitzender Hans Schweizer (Inchenhofen) ausgezeichnet. den Sylvester-Orden, ein päpstlicher Ritterorden, erhielt Diözesanrechtsdirektor Josef Binder ausGersthofen.Die Ehrung schloss mit der feierlichen Vesper zum Fest des heiligen Simpert im Hochchorder Basilika St. Ulrich und Afra.Bildlegenden:Bischof Konrad Zdarsa ehrt verdiente „Kolpinger“: Barbara Breher und Erwin Fath.v. lks: Willi Breher, Landesgeschäftsführer KW Bayern; Barbara Breher, Alois Zeller, Diözesanpräses des KW Augsburg; Bischof Konrad Zdarsa, Sonja Tomaschek, Diözesanvorsitzende KW Augsburg, Erwin Fath©: KW Diözesanverband Augsburg, Johann Michael GeisenfelderBischof Konrad Zdarsa überreicht die Ulrichsmedaille des Bistums Augsburg an den stv. Landesvorsitzenden des Kolpingwerkes Bayern, Erwin Fath© Pressestelle Bistum Augsburg | Annette Zoepf