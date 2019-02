Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Mal ehrlich: Wissen Sie, was ein Schleißenscheid ist? Wenn nicht, dann sollten Sie sich unbedingt die bayerische Komödie in 3 Akten am 27. und 28. April in der Stadthalle Gersthofen ansehen, denn dort wird das 100-jährige Jubiläum des Scheidlinger Vereins vorbereitet und die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Doch Selbstherrlichkeiten und Intrigen, Liebeleien und Spezlwirtschaften sowie eine saubere Portion „Mia-san-mia-Politik“ bringen das Vorhaben an den Rand des Scheiterns.