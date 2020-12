The Show Must Go On - 1. Vorstellung | Am Broadway ist die Hölle los mit Chris Murray

Am Broadway sind die Nerven zum Zerreißen gespannt: heute Abend ist Premiere, doch eine Krise reiht sich an die nächste. Das Phantom der Oper steht auf allen Plakaten, aber auf der Bühne steht die Dekoration für My Fair Lady. Die Uhr tickt, der Produzent tobt, alles steht auf dem Spiel.Und so kämpfen die drei Bühnenarbeiter um ihr Leben: The Show must go on, der Vorhang muss sich heben. Und das wird er - aber bis dahin explodiert ein komödiantisches Feuerwerk der Extraklasse. Die Comedians feierten alle als Solisten der Bonner Springmäuse Erfolge und präsentieren nun als Bühnenarbeiter und in anderen hochkomödiantischen Rollen eine mitreißende Moderation der beliebtesten Highlights aus Mary Poppins, My fair Lady, Ich war noch niemals in New York, Mamma Mia (ABBA) u.v.a.Tickets gibt's HIER