The Presley Family | The legendary intergalactical Christmas Show 2020 | 1. Show

Die PRESLEY FAMILY kehrt aus der Quarantäne zurück! Nachdem sie monatelang eingepfercht auf ihrem Hausboot in Quarantäne waren sind sie wieder voll da.

Seit 24 Jahren ist die Kultband PRESLEY FAMILY in ihrer Mission unterwegs, das Erbe ihres Onkels Elvis der Menschheit nahe zu bringen.Ihr Markenzeichen: ansteckende Bühnenausstrahlung, die charismatische Stimme des Frontsängers Chris Martin, ungebremste Spielfreude und eine geballte Ladung unvergessener Kulthits. Hier geht es um pure Unterhaltung und diese bringen die Musiker ebenso niveau- wie humorvoll auf die Bühne.Ihre gekonnten und witzigen Coverversionen amerikanischer Alltime-Hits aus den 60ern und 70ern und erinnern an die Zeit der großen Glamourshows.Ihre Weihnachtsshows besitzen bereits Kultstatus. Also schnell Karten sichern.Tickets gibt`s HIER