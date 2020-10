The Pasadena Roof Orchestra | 50 Jahre Jubiläums Tour | 1. Vorstellung

Es ist kaum zu glauben, 2020 steht das 50jährige Jubiläum des PASADENA ROOF ORCHESTRA an. Seit dem ersten Konzert im Jahre 1970 hat dieses wunderbare in England beheimatete Swing Orchester umjubelte Welttourneen gespielt – und wurde ganz britisch - auch von der englischen Queen geladen.

Zum ersten Konzert des Orchesters im Jahre 1970 lud der britische Musiker John Arthy, nachdem er von einer Witwe in Manchester knapp zweitausend Swing Arrangements erwarb. Diese lagen eingestaubt auf dem Dachboden und mussten gleich einem Schatz sorgsam gehoben werden.Noch immer blicken 11 kultiviert gekleidete Briten in die Noten von einst, ehe Bandleader Duncan Galloway vor dem Orchester stehend die alten Hits wie The Lullaby of Broadway, The Tiger Rag, Cheek to Cheek oder Puttin‘ on the Ritz anstimmt.