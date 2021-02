Terminpläne des Nogent-Vereins unter Vorbehalt der Pandemie

Die Feierlichkeiten in Nogent-sur-Oise zum 50jährigen Jubiläum der Partnerschaft waren ja bereits letztes Jahr abgesagt worden und sollten heuer Anfang Juni nachgeholt werden. Nach Rücksprache mit dem Vereinsvorstand in Nogent kam man jedoch überein, das Fest für dieses Jahr noch einmal abzusagen, da die Entwicklung der Pandemie nicht absehbar ist.Die Termine für die Jugendbegegnungen vom 22. bis 29. August in Gersthofen und vom 30. Oktober bis 6. November in Nogent werden - vorbehaltlich der bis dahin möglichen Situation - zunächst beibehalten und zu gegebener Zeit darüber entschieden.Abgesagt wurde für dieses Jahr auch das französische Frühstück. Ob der Bücherbasar im Oktober stattfinden kann, wird noch abgewartet.