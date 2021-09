Süddeutsche BläserPhilharmonie

Das sinfonische Blasorchester in großer Besetzung setzt sich aus professionellen und erfahrenen Amateur-Musiker*innen aus dem Raum Augsburg–Kempten–München–Ulm zusammen, die über mehrjährige Erfahrung in Projektorchestern der Höchststufe verfügen.Konzertprogramm:Giuseppe Verdi – Ouvertüre zur Oper Die Macht des SchicksalsMalcolm Arnold – Four Scottish Dances, op. 59John Corigliano – Gazebo DancesRichard Wagner – Ouvertüre zur Oper RienziFlorent Schmitt – Sélamlik, op. 48, Nr. 1Alfred Reed – El Camino Real (a Latin Fantasy)Leitung:Philipp Kufner, Posaunenstudium am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg; Studium Blasorchesterleitung, sowie Orchesterdirigieren an der Anton-Bruckner-Universität in Linz.Bernhard Willer dirigierte u. a. das Münchner Rundfunkorchester, produziert Musik für internationale Rundfunk- und Filmproduktionen und unterrichtete an der Hochschule für Musik und Theater in München.Tickets gibt's HIER