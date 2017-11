Christus Mansionem Benedicat

Christus segne dieses Haus

Beim Festgottesdienst am Samstag, 06. Januar 2018, um 10.15 Uhr in St. Jakobus werden die Sternsinger ausgesandt. Sie bringen die Botschaft von Weihnachten in die Häuser und Wohnungen. Gleichzeitig sammeln sie Spenden für Kinder in Not.Am Samstag, 06. Januar 2018, und am Sonntag 07. Januar 2018, sind sie in Gersthofen unterwegs. Hier können Sie eintragen, wann Sie einen Besuch der Sternsinger wünschen: