Wirtshaus am Sportplatz 1909 , Sportallee 12 , 86368 Gersthofen DE

Neu: erstmals findet ein Stammtisch des Vereins Nogent-Gersthofen am Donnerstag, 25. Oktober 2018 im Wirtshaus am Sportplatz,Sportallee 12 um 19.oo Uhr statt.

Danach treffen sich Mitglieder und Freunde und alle Interessierte wieder jeweils am letzten Donnerstag jeden Monats.