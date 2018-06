Stadtkapelle Gersthofen spendet für Musiktherapie

Seit 5 Jahren unterstützt die Stadtkapelle Gersthofen die Frühgeburtenintensivstation des Josefinums in Augsburg. Dort wird für die Allerkleinsten der schwierige Start ins Leben neben Hochleistungsmedizin durch musiktherapeutische Behandlung begleitet. Die Durchführung dieser Maßnahme kann nur über Spenden finanziert werden.Kürzlich besuchte der 1. Vorsitzende der Stadtkapelle, Dr. Rainer Schaller, das Josefinum in Augsburg und überreichte den Erlös aus dem letztjährigen Benefizkonzert in Höhe von fast 1000 EUR.Das Wohltätigkeitskonzert findet immer am 4. Adventssonntag gemeinsam mit dem Jugendorchester Gersthofen in der Stadthalle statt.Chefarzt Priv. Doz. Dr. Völkl und Stationsschwester Frau Käuffer betonten bei der Übergabe, wie wertvoll sie die Musiktherapie für die Entwicklung der Kinder und für die Eltern-Kind-Bindung erleben. Gerne würden sie diesen Bereich noch ausweiten.Nähere Informationen darüber gibt es unter ott.bruno@josefinum.de.